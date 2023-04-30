У «Дії» може з'явитися віртуальний помічник нового покоління

У додатку «Дія» може з'явитися віртуальниий помічник нового покоління «Надія».

Про це в інтерв'ю розповів міністр цифрової трасформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbs.

За його словами, «Надія» – це поки що робоча назва. Наразі Міністерство спілкується з компанією OpenAI, щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-які запитання.

Наприклад, ви говорите: «Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який розташований в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати». І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі.

Йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку «Дія», а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

Раніше ми писали, що у “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.

Фото: «Дія»