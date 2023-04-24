У “Дії” запрацює програма “єВідновлення”: коли можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла

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Валерія Гуржий
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У “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очікується, що сервіс запрацює вже з 10 травня. Отримані кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

Суму компенсацій визначатиме спеціальна комісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спеціальний рахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Раніше ми писали, що Верховна Рада України підтримала закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Фото: “Дія”

Опубліковано: 24 квітня 2023
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