У “Дії” запрацює програма “єВідновлення”: коли можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла

У “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очікується, що сервіс запрацює вже з 10 травня. Отримані кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.

Суму компенсацій визначатиме спеціальна комісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спеціальний рахунок у банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Раніше ми писали , що Верховна Рада України підтримала закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Фото: “Дія”