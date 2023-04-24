У “Дії” запрацює програма “єВідновлення”: коли можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла

У “Дії” розпочинається тестування програми “єВідновлення”, за допомогою якої можна буде отримати гроші на ремонт зруйнованого житла.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Очікується, що сервіс запрацює вже з 10 травня. Отримані кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника.
Суму компенсацій визначатиме спеціальна комісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спеціальний рахунок у банку.
Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.
Раніше ми писали, що Верховна Рада України підтримала закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.
Фото: “Дія”