Українці зможуть купувати і продавати авто через «Дію»: як працюватиме послуга

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Ірина Маймур
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З вересня 2023 року весь процес купівлі-продажу авто стане доступним у застосунку «Дія».

Про це повідомив «Інтерфакс-Україна» міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, цифровізація проходитиме поступово. Із червня 2023 року зареєструвати авто можна буде безпосередньо в салоні, у серпні з’явиться можливість придбати онлайн номери, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто переведуть у цифровий варіант.

«Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони в них», — сказав Клименко.

За його словами, ліквідують обов’язкову технічну експертизу. Вона залишиться лише під час першої реєстрації автомобіля та коли покупець сам захоче перевірити технічний стан авто.

Із червня 2023 року реєстрацію авто будуть здійснювати автосалони. Там можна буде отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу й номерний знак без необхідності відвідувати сервісний центр МВС.

Також скасують транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

«У серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати в зручний час», — розповів глава МВС.

Раніше ми писали, що у «Дії» може з'явитися віртуальний помічник нового покоління.

Фото: «Дія»

Опубліковано: 03 травня 2023
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