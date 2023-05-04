На Полтавщині збудують сміттєперероблювальний завод: яким він буде

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Ірина Маймур
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У Кременчуцькому районі Полтавської області хочуть збудувати новий завод з перероблення твердих побутових відходів.

Про це пише видання Телеграф.

2 травня у Кобеляках 7 громад району підписали Меморандум про співпрацю. У його межах на Глобинщині мають збудувати завод або пункт з перероблення твердих побутових відходів.

Концепцію заводу представив заступник глобинського міського голови Олександр Кочерга. Він презентував, як подібний завод працює у місті Бад-Кестріц у Німеччині.

Зазначається, що підприємство вироблятиме електричну та теплову енергію, органічні добрива і вторинну сировину та складатиметься з трьох цехів:

  • комплекс з приймання, сортування і підготовки відходів, що розкладаються;
  • біогазова електрична станція;
  • цех з виробництва органічних добрив.

Раніше ми писали, що на Закарпатті почали будувати сміттєсортувальний завод.

Фото: Телеграф

Опубліковано: 04 травня 2023
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