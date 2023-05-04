На Полтавщині збудують сміттєперероблювальний завод: яким він буде

У Кременчуцькому районі Полтавської області хочуть збудувати новий завод з перероблення твердих побутових відходів.

Про це пише видання Телеграф.

2 травня у Кобеляках 7 громад району підписали Меморандум про співпрацю. У його межах на Глобинщині мають збудувати завод або пункт з перероблення твердих побутових відходів.

Концепцію заводу представив заступник глобинського міського голови Олександр Кочерга. Він презентував, як подібний завод працює у місті Бад-Кестріц у Німеччині.

Зазначається, що підприємство вироблятиме електричну та теплову енергію, органічні добрива і вторинну сировину та складатиметься з трьох цехів:

комплекс з приймання, сортування і підготовки відходів, що розкладаються;

біогазова електрична станція;

цех з виробництва органічних добрив.

Раніше ми писали, що на Закарпатті почали будувати сміттєсортувальний завод.

Фото: Телеграф