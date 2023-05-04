«Життєлюб» розшукує переселенців та киян старшого віку для стажування в українських компаніях

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Ірина Маймур
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Фонд «Життєлюб» шукає людей віком 50+ років для участі в проєкті «Тиждень дорослого стажера». Йдеться про тижневе або двотижневе стажування людей старшого віку в українських компаніях із різних сфер.

Про це повідомив фонд у соцмережах.

Цьогоріч проєкт присвятили допомозі в працевлаштуванні не тільки киян старшого віку, а й переселенців. Фонд запрошує взяти участь у проєкті людей віком 50+ років, що фізично перебувають у Києві.

Зараз участь у «Тижні дорослого стажера» підтвердили вже майже 20 компаній. Вони чекають дорослих стажерів на позиції викладача англійської мови, маркетолога, адвоката, HR-менеджера, адміністратора, хостес, бармена, менеджера з продажів, страхового агента, офіс-менеджера, продавця в зоомагазин, SMMника та інших.

Заповнити анкету майбутнього стажера необхідно за цим посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні запустили соціальний YouTube-проєкт з бабусями, які вчать в'язанню.

Фото: «Життєлюб»

Опубліковано: 04 травня 2023
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