«Життєлюб» розшукує переселенців та киян старшого віку для стажування в українських компаніях

Фонд «Життєлюб» шукає людей віком 50+ років для участі в проєкті «Тиждень дорослого стажера». Йдеться про тижневе або двотижневе стажування людей старшого віку в українських компаніях із різних сфер.

Про це повідомив фонд у соцмережах.

Цьогоріч проєкт присвятили допомозі в працевлаштуванні не тільки киян старшого віку, а й переселенців. Фонд запрошує взяти участь у проєкті людей віком 50+ років, що фізично перебувають у Києві.

Зараз участь у «Тижні дорослого стажера» підтвердили вже майже 20 компаній. Вони чекають дорослих стажерів на позиції викладача англійської мови, маркетолога, адвоката, HR-менеджера, адміністратора, хостес, бармена, менеджера з продажів, страхового агента, офіс-менеджера, продавця в зоомагазин, SMMника та інших.

Заповнити анкету майбутнього стажера необхідно за цим посиланням.

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Фото: «Життєлюб»