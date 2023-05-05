У Києві пройде перша за понад півтора року благодійна барахолка «Кураж»: коли та де

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Ірина Маймур
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10–11 червня в Києві відбудеться перша за 20 місяців благодійна барахолка «Кураж».

Захід пройде 10–11 червня, повідомила засновниця проєкту Альона Гудкова.

Локацією події обрали гастрохаб Garage, зазначила в коментарі The Village Україна організаторка. Це гастрономічний комплекс на території колишнього заводу Tetra Pak на Подолі.

«Ми обрали Garage із двох причин. Нам потрібна була максимально доступна локація, ми завжди були за безбар’єрність. Серед наших гостей багато людей з інвалідністю, на кріслах колісних. По-друге, Garage — наші друзі, які надають нам локацію на благодійних засадах», — сказала вона.

Наразі точно відомо про один захід 10–11 червня. Можливо, організують серію заходів «Літні Куражі в Гаражі».

Усі виручені з барахолки кошти традиційно підуть на благодійність.

Раніше ми писали, що в Києві відбудеться фестиваль «Стадіон культури».

Фото: «Кураж»

Опубліковано: 05 травня 2023
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