У Києві відбудеться фестиваль “Стадіон культури”

На початку літа у Києві на території Льодового стадіону відбудеться фестиваль під назвою “ Стадіон культури “.

На заході можна буде відвідати різноманітні лекції, майстер-класи, потанцювати на DJ-сетах, подивитися виступи артистів та смачно поїсти. Також організатори не забувають й про благодійність.

“Стадіон Культури” — це 13 000 квадратних метрів культурного простору, де об’єднані креативні індустрії, просвітницькі проекти та благодійні ініціативи у форматі фестивалю.

Де: Проспект Академіка Глушкова, 9. Коли: 3 та 4 червня. Ціна: 250 гривень.

Всі подробиці проекту можна дізнатися за посиланням .

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