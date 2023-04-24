У Києві відбудеться фестиваль “Стадіон культури”

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Валерія Гуржий
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На початку літа у Києві на території Льодового стадіону відбудеться фестиваль під назвою “Стадіон культури“.

На заході можна буде відвідати різноманітні лекції, майстер-класи, потанцювати на DJ-сетах, подивитися виступи артистів та смачно поїсти. Також організатори не забувають й про благодійність.

“Стадіон Культури” — це 13 000 квадратних метрів культурного простору, де об’єднані креативні індустрії, просвітницькі проекти та благодійні ініціативи у форматі фестивалю.

Де: Проспект Академіка Глушкова, 9. Коли: 3 та 4 червня. Ціна: 250 гривень.

Всі подробиці проекту можна дізнатися за посиланням.

Раніше ми писали, що команда київського рейву “Схема” анонсувала запуск сезону денних вечірок Daytime вперше з 2019 року.

Фото: “Стадіон культури

Опубліковано: 24 квітня 2023
Фестиваль київ культура
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