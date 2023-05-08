Український SkyUp запустив повноцінну авіакомпанію в ЄС

Український лоукостер SkyUp відкрив повноцінну авіакомпанію у Європейському союзі.

Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

Дочірнє підприємство SkyUp MT зареєстрували на Мальті. У нього вже є сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензія на виконання рейсів (AOL) і сертифікат організації з підтримки льотної придатності (CAMO).

Це дасть змогу SkyUp MT розпочати польоти як повноцінна авіакомпанія ЄС. Чинне законодавство ЄС передбачає, що авіакомпанія з європейським сертифікатом може без обмежень виконувати рейси у будь-яких напрямках у межах Євросоюзу.

У SkyUp заявили, що хочуть сформувати власну польотну програму. Наразі SkyUp може ефективно працювати на умовах мокрого лізингу – здавати власні літаки з екіпажами іншим компаніям.

Сьогодні у флоті SkyUp MT знаходиться один авіалайнер. У планах компанії до кінця 2023 року розширити повітряний флот підрозділу на Мальті. Лоукостер не називає кількість додаткових авіалайнерів, однак уточнює, що планує додати повітряні судна за новими контрактами.

Раніше ми писали, що Ryanair планує створити 30 маршрутів та декілька баз в Україні після закінчення війни.

Фото: SkyUp