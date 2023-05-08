«Кураж» повертається: що буде у програмі червневої благодійної барахолки

10–11 червня в Києві відбудеться перша за 20 місяців благодійна барахолка «Кураж». Вона проходитиме з 13:00 до 22:00 у гастрохабі Garage на Подолі.

Засновниця проєкту Альона Гудкова розповіла , якою буде програма заходу.

Як зазначають організатори, під час барахолки проходитиме свідомий лекторій «з потужними темами» й гостями сьогодення. Зокрема, виступлять Маша Єфросиніна, Масі Найєм, Анна Завертайло, Юлія Бевзенко, Гарік Корогодський та інші.

Серед «зірок», які продаватимуть свої речі, будуть Дантес, Даша Кацуріна, Дарія Квіткова, Валерія Гузема та інші. Також обіцяють облаштувати етнографічний корнер із прикрасами, аксесуарами й вінілами, а також корнер винного бару «Синичка».

За музику на барахолці відповідатимуть Seba Korecky, Smailov, Саша Жиляєв (дует Pobo), Katro Zauber і гурт «ЩукаРиба».

Квитки на один день можна купити онлайн за 200 гривень, на два дні — за 400 гривень. У день івенту ціни піднімуться.

Також кожен охочий зможе купити спеціальний благодійний квиток за 500 гривень, який дозволить уникнути черг на вході.

Увесь прибуток із барахолки передадуть на благодійність. Гроші підуть на: безбарʼєрність; допомогу дітям, що постраждали від війни; реабілітацію і ресоціалізацію військових після фронту.

Вхід на захід для військових, людей з інвалідністю, вагітних жінок, дітей до 12 років і літніх людей вільний.

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Фото: «Кураж»