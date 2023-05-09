Польський перевізник планує запустити залізничні рейси з Варшави до Львова

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Ірина Маймур
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Польський залізничний перевізник Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) планує запустити потяги з Варшави до Львова.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

Перевізник ще в квітні подав відповідну заявку до польського Управління залізничного транспорту. У ній йдеться про отримання доступу на пасажирські перевезення за маршрутом Варшава (Всходня) – Люблін – Гребенне (кордон з Україною).

Згідно із заявкою, SKPL планує обслуговувати маршрут з 1 червня 2023 року до 31 травня 2028 року.

Зазначається, що щодня курсуватиме одна пара поїздів мінімальною місткістю 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу Варшави планують о 14:00 (за польським часом), з Любліна – о 16:00, прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом). Тут відбуватиметься пересадка на потяг Укрзалізниці до Львова. Повернення з Рави-Руської буде о 08:45, прибуття до Варшави – о 13:00.

Раніше ми писали, що з Праги до Львова влітку хочуть запустити новий поїзд.

Фото: SKPL

Опубліковано: 09 травня 2023
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