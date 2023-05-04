З Праги до Львова влітку хочуть запустити новий поїзд

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Марія Іващук
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Новий залізничний маршрут з Праги до Львова через польський Перемишль можуть відкрити вже влітку, повідомив керівник відділення тарифів та реєстрації чеської залізничної компанії České dráhy Роман Шулц виданню ProUkrainu.

Три залізничні компанії České dráhy (Чехія), PKP (Польща) та “Укрзалізниця” планують відкрити спільний маршрут Прага – Перемишль – Львів. Пасажири матимуть змогу пересісти в Польщі на потяг до України з єдиним міжнародним “своєчасним квитком”.

Новий потяг планують запустити в червні 2023 року.

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Опубліковано: 04 травня 2023
Укрзалізниця
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