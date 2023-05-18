Мінцифри запустило платформу «Дія.Освіта»: як вона працює

Мінцифри запустило національну платформу «Дія.Освіта» . Там можна безоплатно здобути корисні цифрові навички та повністю опанувати нову професію.

Про це повідомило Мінцифри.

На «Дія.Освіта» є сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними завданнями, подкасти, вебінари і гайди.

Повний цикл навчання на платформі складається з:

теста на профорієнтацію, який визначить сильні сторони та порадить ідеальну професію саме для вас;

освітніх серіалів про роботу бариста, QА-тестувальника, майстра з нігтьового сервісу, флориста, дизайнера інтер’єрів, таргетолога, барбера, плиточника та ще десятків професій;

онлайн-симуляторів;

сертифікату після успішного завершення навчання;

вакансій у вашому регіоні.

Весь контент доступний ще й англійською, тому там зможуть безоплатно навчатися іноземці й ті українці, які хочуть прокачати знання англійської мови.

Над проєктом Мінцифри працювали спільно з фондом «Східна Європа» й Google.org.

Раніше ми писали, що Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект.

Фото: Мінцифри