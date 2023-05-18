Мінцифри запустило платформу «Дія.Освіта»: як вона працює

Мінцифри запустило національну платформу «Дія.Освіта». Там можна безоплатно здобути корисні цифрові навички та повністю опанувати нову професію.
Про це повідомило Мінцифри.
На «Дія.Освіта» є сотні освітніх серіалів едьютейнмент-формату про найзатребуваніші професії на ринку праці, симулятори з реальними завданнями, подкасти, вебінари і гайди.
Повний цикл навчання на платформі складається з:
Весь контент доступний ще й англійською, тому там зможуть безоплатно навчатися іноземці й ті українці, які хочуть прокачати знання англійської мови.
Над проєктом Мінцифри працювали спільно з фондом «Східна Європа» й Google.org.
Раніше ми писали, що Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект.
Фото: Мінцифри