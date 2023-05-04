Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект: як записатися

Міністерство цифрової трансформації спільно з Google запускають для українців безоплатний курс про штучний інтелект «Основи AI».
Про це повідомили у пресслужбі Google Україна.
Курс допоможе українцям здобути практичні навички використання AI/ML (штучного інтелекту та машинного навчання).
Зазначається, що програма побудована за принципом від простого до більш комплексного.
Під час курсу учасники зможуть:
Навчання триватиме чотири тижні — з 16 травня до 8 червня 2023 року. Зареєструватися можна просто зараз за посиланням. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи, де міститься вся необхідна інформація про лекції, воркшопи та консультації.
Зазначається, що Google Україна реалізує цей проєкт у партнерстві з Мінцифри, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.
Раніше ми писали, що з'явився безкоштовний онлайн-курс з військової підготовки.
Фото: Solen Feyissa / Unslash