Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект: як записатися

Міністерство цифрової трансформації спільно з Google запускають для українців безоплатний курс про штучний інтелект «Основи AI».

Про це повідомили у пресслужбі Google Україна.

Курс допоможе українцям здобути практичні навички використання AI/ML (штучного інтелекту та машинного навчання).

Зазначається, що програма побудована за принципом від простого до більш комплексного.

Під час курсу учасники зможуть:

розібратися з концепцією штучного інтелекту, навіть якщо вони не є розробниками, і зрозуміти, чи потрібен штучний інтелект їм або їхньому бізнесу;

ефективніше використовувати штучний інтелект та машинне навчання для розвитку свого бізнесу, а також для особистого розвитку;

застосовувати готові ML-рішення у різних сферах – від маркетингу до управління закладами громадського харчування – навіть без знань у сфері кодування;

будувати стратегії трансформації бізнесу із ML та формувати ML-команду.

Навчання триватиме чотири тижні — з 16 травня до 8 червня 2023 року. Зареєструватися можна просто зараз за посиланням . Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи, де міститься вся необхідна інформація про лекції, воркшопи та консультації.

Зазначається, що Google Україна реалізує цей проєкт у партнерстві з Мінцифри, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.

Раніше ми писали, що з'явився безкоштовний онлайн-курс з військової підготовки.