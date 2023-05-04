Google Україна та Мінцифри запускають безоплатний курс про штучний інтелект: як записатися

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Ірина Маймур
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Міністерство цифрової трансформації спільно з Google запускають для українців безоплатний курс про штучний інтелект «Основи AI».

Про це повідомили у пресслужбі Google Україна.

Курс допоможе українцям здобути практичні навички використання AI/ML (штучного інтелекту та машинного навчання).

Зазначається, що програма побудована за принципом від простого до більш комплексного.

Під час курсу учасники зможуть:

  • розібратися з концепцією штучного інтелекту, навіть якщо вони не є розробниками, і зрозуміти, чи потрібен штучний інтелект їм або їхньому бізнесу;
  • ефективніше використовувати штучний інтелект та машинне навчання для розвитку свого бізнесу, а також для особистого розвитку;
  • застосовувати готові ML-рішення у різних сферах – від маркетингу до управління закладами громадського харчування – навіть без знань у сфері кодування;
  • будувати стратегії трансформації бізнесу із ML та формувати ML-команду.

Навчання триватиме чотири тижні — з 16 травня до 8 червня 2023 року. Зареєструватися можна просто зараз за посиланням. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи, де міститься вся необхідна інформація про лекції, воркшопи та консультації.

Зазначається, що Google Україна реалізує цей проєкт у партнерстві з Мінцифри, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.

Раніше ми писали, що з'явився безкоштовний онлайн-курс з військової підготовки.

Фото: Solen Feyissa / Unslash

Опубліковано: 04 травня 2023
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