Ізраїльські інвестори планують збудувати у Бучі сучасний спортивний комплекс площею 2700 квадратних метрів.

Про це пише The Jerusalem Post.

Він має відкрити свої двері для відвідувачів вже цього літа. Там будуть такі зручності, як басейн, басейни з підігрівом для дітей, окремий басейн для немовлят, спа-зона з роздягальнями, джакузі, сауна, спеціалізовані приміщення для різних видів спорту, тренажерний зал, зона функціонального відпочинку, тренувань, спеціально відведені приміщення для індивідуальних і групових тренувань, комплекс бойових мистецтв і центр захоплюючої активності для дітей, що включає літні табори, різноманітні спортивні заняття та ігрові кімнати.

Раніше ми писали, що у Бучі відбудували вулицю Вокзальну, де розбили колону росіян.

Фото: Jerusalem Post