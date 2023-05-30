На підтримку України: Brickmania Toys випустить мініфігурку Володимира Зеленського

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Ірина Маймур
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Американська компанія Brickmania Toys випустить Lego-фігурку Володимира Зеленського.

Відсоток із продажів піде на допомогу Україні через фандрейзингову платформу United24.

Brickmania Toys планує випустити цілу колекцію, присвячену Україні. Фігурка Володимира Зеленського стане першою. Вона має назву Frontline President V2.

Brickmania Toys створює історично достовірні мілітарі-конструктори, беручи за основу конструктори і фігурки Lego. Від початку повномасштабного вторгнення росії Brickmania підтримує Україну. За час війни компанія випустила фігурки українських військових, а також конструктори, з яких можна зібрати іграшкову зброю. Наприклад, Bayraktar, літак «Мрія», танк Leopard, ЗРК Stinger, бронеавтівку «Козак-2М» та інші. Кошти з продажу компанія передавала Україні, зокрема й через United24.

Раніше ми писали, що на Київщині почали відновлювати багатоповерхівки за кошти, зібрані через United24.

Фото: United24, Brickmania Toys

Опубліковано: 30 травня 2023
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