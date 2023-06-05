У «Жовтні» та Kino42 пройде перший в Україні фестиваль квір-кіно

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Ірина Маймур
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З 22 до 28 червня в «Жовтні» й Kino42 відбудеться перший в Україні квір-кінофестиваль «Сонячний зайчик».

Про це повідомляють організатори події.

Під час фестивалю пройде конкурс ігрових повнометражних фільмів і дві позаконкурсні програми. Загалом покажуть понад 60 фільмів.

У повнометражній секції конкурсу будуть представлені 11 фільмів. Серед них — «Синій каптан» Марʼям Тузані, «Чи ж порівнять тебе з літнім днем?» Мохаммада Шавкі Хасана, «Така невимушена» Крістофера Зандлера, «Згідно з протоколами» Фабіу Леала.

До позаконкурсної програми New Colors увійдуть стрічки, що стали переможцями на різних міжнародних фестивалях. Зокрема, «Три ночі на тиждень» Флорана Ґуелу, «Ми не танцюємо задарма» Стефаноса Тая та інші.

Також команда фестивалю показала нову айдентику. Її розробила діджитал-агенція HEXAGON. За допомогою нової айдентики хочуть наголосити, що видимість та рівність є основою ідентичності та бренду кампанії.

«Сонячний зайчик» — ЛҐБТІК+ програма кінофестивалю «Молодість», що існує з 2001 року й відстоює цінності прав людини, порозуміння і різноманіття.

Раніше ми писали, що на Нижньоюрківській відкривають новий клуб Ences.

Фото: «Сонячний зайчик»

Опубліковано: 05 червня 2023
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