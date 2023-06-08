В Україні можуть частково відкрити повітряний простір

Повітряний простір в Україні можуть частково відкрити. Для цього можуть задіяти аеропорт Львова.

Про це сказав очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє "Перший західний" .

За його словами, цю тему обговорювали при підписанні угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм З'єднання Європи».

«Ми сподіваємось, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», – каже Козицький.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року.