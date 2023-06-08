В Україні можуть частково відкрити повітряний простір

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Марія Іващук
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Повітряний простір в Україні можуть частково відкрити. Для цього можуть задіяти аеропорт Львова.

Про це сказав очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє "Перший західний".

За його словами, цю тему обговорювали при підписанні угоди про приєднання України до програми Євросоюзу «Механізм З'єднання Європи».

«Ми сподіваємось, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом», – каже Козицький.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що над Україною небо для цивільної авіації може бути закрите до 2029 року.


Фото: Philip Myrtorp

Опубліковано: 08 червня 2023
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