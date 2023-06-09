Скіфське золото, за яке судилися 10 років, повернуть Україні

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Марія Іващук
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Верховний суд Нідерландів остаточно зобов'язав передати Україні колекцію «скіфського золота», на яку також претендували в окупованому Криму, повідомляє Міністерство культури.

Після майже 10 років судових засідань Верховний суд зобов’язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», орієнтовна вартість яких складає 10 млн євро.

26 січня 2022 року музеї в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв і залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Опубліковано: 09 червня 2023
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