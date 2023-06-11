Сміттєсортувальний завод на Закарпатті планують побудувати до кінця року

До кінця 2023 року на Закарпатті планують побудувати сміттєсортувальний завод у селі Яноші.

Про це повідомили у Закарпатській обласній раді.

Наразі йде підготовка до облаштування першої черги заводу. Зокрема — споруджується полігон для відходів, який передбачає кілька шарів ґрунту та спеціальних сумішей.

Довкола основної будівлі облаштовується майданчик для техніки та вже облаштовано територію, де проживають будівельники.

Загальна площа будівництва складає близько 30 гектарів.

Раніше ми писали, що на Берегівщині, що на Закарпатті стартували підготовчі роботи з будівництва сміттєсортувального заводу.

Фото: Закарпатська обласна рада