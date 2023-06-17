Євген Клопотенко анонсував гастрономічний поп-ап на Житньому ринку

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Валерія Гуржий
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Відомий кухар Євген Клопотенко анонсував гастрономічний поп-ап "Кий, ШЕФ, Хорив" на Житньому ринку.

Відповідною подією він поділився у Facebook.

За його словами, це буде двіж, який стане початком відродження Житнього ринку. На ньому збереться суперкоманда фермерів, які закохуватимуть в українські продукти, кухарів, які зроблять по-українськи смачно, крафтових виробників, які вселятимуть бажання скупити в них все.

Подія відбуватиметься протягом 8-9 липня з 12:00 до 20:00.

Все це — щоб відновити ринок та дати йому нове життя. Місія цього дійства благодійна, тому зібрані кошти підуть на відродження культового київського місця та на підтримку ЗСУ у Фонд Сергія Притули.

Раніше ми писали, що на другому поверсі Житнього ринку можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

Опубліковано: 17 червня 2023
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