Фуд-корт і концертний майданчик: Як зміниться Житній ринок після реконструкції

На другому поверсі Житнього ринку можуть з'явитися фуд-корти з концертним майданчиком, дитячою кімнатою та зоною для майстер-класів.

Про це в інтерв'ю БЖ розповів генеральний директор Житнього ринку Євгеній Шевченко.

“Власник ринку не може змінитися – це київська міська територіальна громада, тобто місто. Але є новий орендар, який має багато планів. Принциповим є те, що на першому поверсі залишиться маркети сільськогосподарських продуктів. Акцент на натуральному, сезонному, екологічному. Будемо працювати над тим, щоб було менше фабричних, масових продуктів, більше локальних”, – сказав він.

За словами Шевченка, на другому поверсі мають з’явитися фуд-корти, концертний майданчик, дитячі кімнати, зони для проведення майстер-класів. “Хочеться наповнити простір сенсами та подіями, зробити його цікавим для великої кількості людей, дати поштовх для розвитку”, – зазначив Шевченко.

Крім того, керівництво ринку вже працює над спільним проєктом з Євгеном Клопотенком. На Житньому планують проводити фестивалі традиційних українських страв у виконанні сучасних шеф-кухарів.

У 2021 році місто ухвалило рішення здати частину площ Житнього ринку в оренду приватним власникам. Але за умови, що на першому поверсі залишиться традиційний продуктовий ринок.

Житній ринок планували закрити на реконструкцію ще в 2020 році. Тоді ж на ринку займалися розробкою стратегії змін. Але ці плани так і не були втілені в життя.



Фото: Савелій Барашков