У Дніпрі з'явиться парк мемів

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Валерія Гуржий
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У Дніпрі з'явиться унікальний парк мемів, створений з повалених пам'ятників-ідолів у дворі Дніпровського художнього музею.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Проєкт отримав грант від Українського культурного фонду і буде фінансуватись як міським бюджетом, так і фондом.

Архітектори та дизайнери Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура працюватимуть над реалізацією проєкту, який поєднає повалені пам'ятники за допомогою різних проєкцій та QR-кодів.

Мешканці матимуть можливість створювати власні меми з персонажами, які втратили свою цінність, а парк також буде містити майданчики для фотосесій та розважальні зони.

В парку мемів розмістять пам'ятники постатям, таким як Пушкін, Горький, Чкалов, Петровський та Ломоносов. Планується також проведення екскурсій для відвідувачів.

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Опубліковано: 19 червня 2023
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