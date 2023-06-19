У Дніпрі з'явиться парк мемів

У Дніпрі з'явиться унікальний парк мемів, створений з повалених пам'ятників-ідолів у дворі Дніпровського художнього музею.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Проєкт отримав грант від Українського культурного фонду і буде фінансуватись як міським бюджетом, так і фондом.

Архітектори та дизайнери Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідура працюватимуть над реалізацією проєкту, який поєднає повалені пам'ятники за допомогою різних проєкцій та QR-кодів.

Мешканці матимуть можливість створювати власні меми з персонажами, які втратили свою цінність, а парк також буде містити майданчики для фотосесій та розважальні зони.

В парку мемів розмістять пам'ятники постатям, таким як Пушкін, Горький, Чкалов, Петровський та Ломоносов. Планується також проведення екскурсій для відвідувачів.

Раніше ми писали, що у Києві можуть з’явитися дощові сади, які знизять навантаження на систему каналізації.