У Пирогові відкриють виставку речей з фільму "Памфір"

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Валерія Гуржий
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У Національному музеї народної артхітектури та побуту України відкриють виставку "Додому до Памфіра".

На ній можна буде побачити кінокостюми, реквізит, обрядові маски, ескізи і розкадровки сцен фільму «Памфір», режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, виробництва компанії Bosonfilm, фото- і відоматеріали про створення кінокартини, про живу народну традицію Маланки та про особливу художню реальність фільму.

Окрім відкриття експозиції на глядачів чекає також перегляд кінострічки «Памфір» під відкритим небом та можливість поспілкуватись із командою фільму. Відвідувачі заходу зможуть побачити картину, успішний прокат якої вже відбувся у Франції, Великій Британії, Швейцарії, Греції, Литві, Україні та Ірландії.

Відкриття заплановане на 24 червня о 15:00.

Раніше ми писали, що «Памфір» увійшов до списку найкращих фільмів 2023 року за версією The Guardian.

Опубліковано: 23 червня 2023
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