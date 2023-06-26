У Києві та Львові пройдуть інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами

З 24 червня і протягом шести тижнів у вихідні дні компанія Bolt проводитиме освітні заходи – інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами в місті.
Правилам безпечної їзди навчатимуть у Львові та Києві. Отримати детальну інформацію про правила керування та навчитися безпечно їздити на електросамокаті можна буде у вихідні з 12:00 до 17:00 у визначених місцях Києва та Львова.
Усі охочі, хто прослухає інструктаж, отримають подарунки: це 1500 шоломів від та сумки-мішки для їх зберігання.
парк «Позняки», вулиця Михайла Драгоманова 24.06 і 09.07;
Зазначається, що у березні 2023 року президент України підписав закон, згідно з яким електросамокати визнано транспортними засобами. Це означає, що тепер користувачі засобів мікромобільності стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Саме тому вирішили провести серію навчальних заходів.
Раніше ми писали, що на території міста Ізмаїл на Одещині відтепер заборонено використання та рух орендованих електросамокатів.