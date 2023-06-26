У Києві та Львові пройдуть інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами

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Валерія Гуржий
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З 24 червня і протягом шести тижнів у вихідні дні компанія Bolt проводитиме освітні заходи – інструктажі з правильного та безпечного користування електросамокатами в місті.

Правилам безпечної їзди навчатимуть у Львові та Києві. Отримати детальну інформацію про правила керування та навчитися безпечно їздити на електросамокаті можна буде у вихідні з 12:00 до 17:00 у визначених місцях Києва та Львова.

Усі охочі, хто прослухає інструктаж, отримають подарунки: це 1500 шоломів від та сумки-мішки для їх зберігання.

Локації Києва:

  • парк «Позняки», вулиця Михайла Драгоманова 24.06 і 09.07;

  • метро Мінська 24.06, 02.07, 09.07, 22.07;
  • арка Свободи українського народу, Європейська площа 24.06, 01.07, 09.07, 16.07 та 30.07;
  • парк Русанівська набережна, вулиця Русанівська набережна 25.06, 15.07, 29.07;
  • вул. Володимира Івасюка поряд з парком "Наталка" 25.06, 15.07, 29.07;
  • парк Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка 25.06, 15.07, 29.07;
  • Дніпровська Набережна поблизу ТРЦ "River Mall" 01.07, 16.07, 30.07;
  • Поштова площа 01.07, 16.07, 30.07;
  • Володимирська гірка, Володимирський узвіз 1, 02.07, 22.07;
  • станція метро Деміївська 02.07, 22.07;
  • парк Київського політехнічного інституту 08.07, 22.07;
  • Троїцька площа, вулиця Шота Руставелі 08.07, 22.07;
  • Алея вздовж вулиці Нижній Вал до Рибацького мосту 08.07, 22.07.

Локації Львова:

  • парк Івана Виговського, вулиця Івана Виговського 24.06, 16.07;
  • сквер Івана Павла ІІ, проспект Червоної Калини 25.06, 22.07;
  • площа Міцкевича 5, 01.07, 23.07;
  • парк Імені 700-річчя Львова, вулиця Шеремети 02.07, 29.07;
  • Галицька площа 08.07, 30.07;
  • сквер святого Юра 09.07;
  • парк Івана Франка, вулиця Соломії Крушельницької 11-13, 15.07.

Зазначається, що у березні 2023 року президент України підписав закон, згідно з яким електросамокати визнано транспортними засобами. Це означає, що тепер користувачі засобів мікромобільності стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Саме тому вирішили провести серію навчальних заходів.

Раніше ми писали, що на території міста Ізмаїл на Одещині відтепер заборонено використання та рух орендованих електросамокатів.

Опубліковано: 26 червня 2023
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