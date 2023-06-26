Між проспектами Свободи та Правди облаштують пішохідну алею

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Валерія Гуржий
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У Подільському районі між проспектами Свободи та Правди планують облаштувати пішохідну алею. Орієнтовна площа якої складе 0,99 га.

Про це повідомили у Київраді.

Алею облаштують для прогулянок та дозвілля на свіжому повітрі, яка, окрім того, має стати окрасою Подільського району та місцем відпочинку мешканців.

"Облаштування пішохідної зони дозволить не тільки підвищити безпеку пішоходів, а й також сприятиме зниженню рівня шуму та забруднення повітря, створюючи зручніші умови для життя", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві можуть з’явитися дощові сади, які знизять навантаження на систему каналізації.

Фото: Unsplash\AZGAN MjESHTRI

Опубліковано: 26 червня 2023
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