У Києві кількість укриттів планують збільшити за рахунок підземних приміщень

У Києві розглядають можливість збільшення кількості укриттів за рахунок підземних приміщень та просторів, що можуть бути придатними для цих цілей.
Про це повідомили у КМДА.
Повідомляється, що усі власники, управителі, балансоутримувачі будівель та споруд, де наявні такі підвальні, напівпідвальні, цокольні та інші приміщення тощо, мають подати відповідну інформацію до районних управлінь ДСНС України в місті Києві.
Йдеться про надання в оперативному порядку інформації щодо наявності та готовності таких приміщень до використання як захисних.
Раніше ми писали, що у Києві встановили “пілотне” мобільне укриття, виготовлене з бетону.
Фото: Вінницька міська рада