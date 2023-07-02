У Києві кількість укриттів планують збільшити за рахунок підземних приміщень

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Валерія Гуржий
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У Києві розглядають можливість збільшення кількості укриттів за рахунок підземних приміщень та просторів, що можуть бути придатними для цих цілей.

Про це повідомили у КМДА.

Повідомляється, що усі власники, управителі, балансоутримувачі будівель та споруд, де наявні такі підвальні, напівпідвальні, цокольні та інші приміщення тощо, мають подати відповідну інформацію до районних управлінь ДСНС України в місті Києві.

Йдеться про надання в оперативному порядку інформації щодо наявності та готовності таких приміщень до використання як захисних.

Раніше ми писали, що у Києві встановили “пілотне” мобільне укриття, виготовлене з бетону.

Фото: Вінницька міська рада

Опубліковано: 02 липня 2023
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