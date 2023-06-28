У Києві встановили перше бетонне укриття

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Марія Іващук
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У Києві встановили “пілотне” мобільне укриття, виготовлене з бетону, повідомляє КМВА.

Один модуль вміщує до 20 осіб та може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.

Модулі збираються як звичайний конструктор, один модуль вміщує до 20 осіб. За потреби можна зібрати дві, три і більше секцій.

Всередині такі модулі обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.

Укриття модульного типу планують встановлювати у місцях, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту.

Опубліковано: 28 червня 2023
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