7 фестивалів в Україні, які не варто пропускати цього літа

Влітку 2023 року попри все, що зараз відбувається в Україні, планують провести музичні, кіно та йога-фестивалі. Розповідаємо про них.

Фестиваль “Країна мрій”

Етно-фестиваль “Країна мрій” Олега Скрипки повертається. Його проведуть на купальські свята на території нового арт-простору Uyava . Окрім музики тут можна буде відвідати Алею Майстрів, де будуть представлені вироби з кераміки, ткацтво, плетіння, вишивка, писанкарство, роботи з металом, шкірою тощо.

Музична програма:

7 липня — український етнопоп-гурт Patsyki z Franeka і японський дует Heavenphetamine, що міксує у своїй музиці психоделічний рок 70-х, пост-панк 80-х та ейсід-хаус 90-х.

8 липня — Христина Соловій, гурт The Вйо, а також майстри фолк-альтернативного металу CH.SH band ("Чумацький шлях");

9 липня — засновник та ідейний натхненник «Країни Мрій» Олег Скрипка і оркестр народних інструментів НАОНІ, а також гурт ВВ.

Захід проводиться за підтримки Support Azov, частина прибутку йде на допомогу захисникам.

Ціна: 200 грн – один день, 500 грн – три дні

Де: проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ, локація Uyava (головний вхід, праворуч до оранжереї)

Коли: 7-9 липня

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Стадіон Культури

На другому заході серії “Стадіон Культури” виступатимуть учасники “Євробачення” Tvorchi та рок-гурт “Циферблат”. Також серед заявлених музикантів Brykulets, Nazva і Tember Blanche.

На заході відбудеться лекція засновника ютуб-каналу «Загін Кіноманів» Віталія Гордієнка про феномен Івасюка. Також лекції готує онлайн-інститут Projector.

Волонтери PowerKit вчитимуть створювати павербанк з електронок для ЗСУ. Також проведуть майстер-клас з плетіння маскувальних сіток.

На території працюватиме фудкорт.

Під час повітряної тривоги “Стадіон Культури” призупиняє роботу, усі відвідувачі мають пройти в найближче укриття: станції метро “Іподром” або “Виставковий Центр”.

Ціна: 250 грн – один день, 400 грн – два дні

Де: Льодовий Стадіон, проспект Академіка Глушкова 9

Коли: 8-9 липня

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Faine Misto

Музичний фестиваль “Файне місто” (Faine Misto) після двадцяти місяців перерви знову повертається. Його цьогоріч проведуть не у Тернополі, а у Львові.

Серед хедлайнерів: "ВВ", "Один в Каное", "Крихітка", "Жадан і Собаки", "Паліндром", Detach, Лілу 45, Христина Соловій. Повний список виконавців – тут .

Ціна: 850 грн (один день), 1400 грн (два дні), 1900 грн (три дні фестивалю), 4200 грн – преміум на три дні (необмежена кількість входів та виходів протягом всього фестивалю, доступ на оглядову терасу з виглядом на Main Stage, подарунковий мерч)

Де: Львів, !FESTrepublic

Коли: 28-30 липня

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Avatar Yoga Festival

Фестиваль йоги “Лісовий Аватар” відбудеться в Карпатах. Організатори вирішили відмовитись від розважального формату і, як і минулоріч, зосередяться на терапевтично-реабілітаційному аспекті.

У програмі: йога-практики, лекції на тему здоров’я, спільні заняття з психологами та психотерапевтами, цигун, творчі практики, сесії з саунд-хілінгу, чайні церемонії, масажі та медитації.

Квитки на інші фестивалі "Аватару" дійсні для перебування на "Лісовому Аватарі".

Ціна: квиток у липні – 5150 грн, у серпні – 5550 грн. Діти — від 3 до 12 років знижка 50%. Окремо оплачується проживання. У власному наметі – 95 грн/доба

Де: екоцентр “Тепла Гора”, м. Косів

Коли: 1-8 серпня

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Summer Anime&K-Pop Fest

Фестиваль Summer Anime&K-Pop Fest проводитимуть протягом місяця у 18 містах України, в тому числі у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Чернігові, Чернівцях.

У Києві фестиваль триватиме два дні. У програмі концерти запрошених виконавців та інші тематичні виступи, K-pop cover dance, ігри, конкурси, а також благодійні аукціони для підтримки ЗСУ.

Ціна: від 350 грн

Де: Київ, Bel etage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 12 серпня

Одеський міжнародний кінофестиваль

Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях, у Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.

Ціна: продаж квитків буде відкрито незабаром

Де: Одеса та Чернівці

Коли: 19–26 серпня

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Ше.Fest 2023

“Фестиваль Тараса Шевченка "Ше.Fest" виник у 2014 році як елемент національного опору, тому в гарячому 2023 році він точно має нас об’єднати”, – кажуть організатори.

Вперше в історії Ше.Fest організатори відмовляються від великої розважальної частини заходу і запрошують здійснити “паломництво у місце сили” – Шевченкову землю.

Всі виступи на фестивалі будуть волонтерськими, завдяки чому максимум залучених коштів спрямують на ЗСУ.

Ціна: деталі згодом

Де: с. Моринці, Черкаська область

Коли: 26-27 серпня

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