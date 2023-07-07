Майже після дворічної паузи: у серпні проведуть фестиваль Brave! Factory

26 - 27 серпня на Стрічкоткацькій Фабриці, що на Нижньоюрківській, 31 пройде фестиваль Brave! Factory.

"Цього року ми маємо його провести, бо сміливість і День Незалежності Україіни потребують шани та свята. Цього разу ми хочемо спробувати подивитися на фабрику по-новому, наче ми тут ніколи не були і вперше прийшли робити Brave! Factory, відмовитися від усього, що ми про неї знаємо, так би мовити"

Організатори кажуть, що спробують відтворити Токар, Цемент, Топку, Гарден, Ангар і Депо на локаціях фабрики та задіяти ті її частини, що раніше ніколи не використовували, або навіть через звикання до інших локацій не помічали.

Подробиці та лайнап оприлюднять згодом.

Перші 200 штук квитків доступні за ціною 1250 грн; фізичні квитки зі знижкою 10% будуть доступні на подіях "Клоузера".

Brave! Factory Festival – це фестиваль вільної музики і мистецтва, зведений ентузіастами і фанатами своєї справи на території чинної фабрики. У 2022 році фестиваль не проводився через повномасштабне вторгнення росії.

Раніше ми писали, що благодійну барахолку «Кураж» проведуть вдруге за літо. Захід відбудеться 29-30 липня на локації Garage.

Фото: Brave! Factory Festival