Київ планує закупити 100 нових тролейбусів та 114 автобусів

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Валерія Гуржий
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Найближчим часом Київ планує закупити 100 нових тролейбусів та 114 автобусів. Перші поставки очікують восени.

Про це в інтерв'ю "Ліга.net" повідомив очільник Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

"Ми плануємо закупити ще 100 нових тролейбусів з автономним ходом за кошти IBRD (Міжнародний банк реконструкції та розвитку. — ред.)"

За його словами, тролейбус з автономним ходом може їхати до 30 кілометрів без підключення до електрики, що допоможе лівий берег з'єднати з правим, не добудовуючи жодної контактної мережі.

Кандибор додав, що поки цього достатньо, аби покрити місто, адже пасажиропотік дуже знизився за час війни — з 1 млн 400 тисяч впав до 800 тисяч.

Також у 2022 році, під час блекаутів електротранспорт дублювався автобусами. І перед тоді постало питання — чи варто під час війни купувати тролейбуси, які не зможемо використовувати у разі відключень. Чи доречніше терміново купити автобуси, аби мати альтернативу.

"Тож у 2023 році плануємо закупити ще 114 автобусів з двигунами внутрішнього згоряння. Адже небезпеку обстрілів ніхто не скасовував".

Водночас спільнота "Пасажири Києва" стверджує, що між лівим і правим берегами вже є 2 тролейбусні лінії. А всього в Києві 505 кілометрів тролейбусних мереж. Це найбільша тролейбусна мережа у світі, на якій працює всього 200 тролейбусів.

"Наша проблема не в браку контактної мережі, а в браку тролейбусів, які можуть на ній працювати. До речі, контактна мережа досить дорога в будівництві та експлуатації, і якщо вона використовується з недостатньою інтенсивністю, тролейбус стає дорожчим в експлуатації за автобус"

Раніше ми писали, що патрульна поліція Києва відмовляє у створенні смуг громадського транспорту на Повітрофлотському проспекті. Для цього, за їх словами, необхідно розширювати проїзжджу частину не менш, ніж на 3 метра.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 18 липня 2023
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