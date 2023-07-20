FlixBus запускає новий маршрут з України до Німеччини

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Марія Іващук
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Автобусний перевізник FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини Вінниця-Кельн. Він проходитиме через Львів, Берлін та Ганновер.

Загалом маршрут буде таким: Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Берлін – Магдебург – Брауншвейг – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – аеропорт «Кельн/Бонн».

Час у дорозі від Вінниці до аеропорту «Кельн/Бонн» становить 33 години з урахуванням зупинок і часу на перетин кордону (близько чотирьох годин).

Перший рейс запустять 25 липня. Автобуси відправлятимуться щодня в обох напрямках. Квитки вже у продажу.

Опубліковано: 20 липня 2023
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