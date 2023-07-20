FlixBus запускає новий маршрут з України до Німеччини

Автобусний перевізник FlixBus запускає новий маршрут до Німеччини Вінниця-Кельн. Він проходитиме через Львів, Берлін та Ганновер.

Загалом маршрут буде таким: Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Берлін – Магдебург – Брауншвейг – Ганновер – Білефельд – Дортмунд – Ессен – Дуйсбург – Дюссельдорф – аеропорт «Кельн/Бонн».

Час у дорозі від Вінниці до аеропорту «Кельн/Бонн» становить 33 години з урахуванням зупинок і часу на перетин кордону (близько чотирьох годин).