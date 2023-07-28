Повітряні сили не розглядають можливість відновлення польотів в Україні під час дії воєнного стану

У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відриття повітряного простору для цивільної авіації в Україні під час дії воєнного стану.

Щодо цього в ефірі національного телемарафону висловився речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що, з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?”, – каже він.

В той же час Ігнат зазначає, що Україні необхідне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині країни. Проте Україна, у порівнянні з Ізраїлем, не зможе повністю прикрити ППО свою територію, адже вона у нас дуже велика.

На коментар журналіста щодо можливості відкриття аеропорту Ужгорода, де, мовляв, злітно-посадкові смуги – на території України, але літаки злітають уже фактично в повітряний простір Словаччини, яка є країною НАТО, Ігнат зауважив, що теоретично ніщо не завадить ворогу заявити, що на території аеродрому перебуває "західна техніка" і вдарити по злітно-посадкових смугах.

Раніше ірландський авіаперевізник Ryanair заявив , що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року.