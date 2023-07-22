Ryanair може відновити польоти з Києва та Львова в кінці року - директор компанії

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Валерія Гуржий
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До кінця 2023 року у разі успішних переговорів щодо часткового відриття повітряного простору, ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення польотів в Україну.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розглядається два плани. Один з них – це закінчення війни і повне відкриття повітряного простору в один чи два дні. Другий – авіакомпанія може розглядати запуск невеликої кількості рейсів уже наприкінці цього року.

"Наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці цього року відновити деякі рейси до Києва та Львова. І якщо вони зможуть довести, що це безпечно, ми виконуватимемо ці рейси", - додав Майкл О'Лірі.

Але, якщо Україні не вдасться переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії щодо безпечності виконання обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова, то відновити польоти компанія не зможе.

Фото: Unsplash\Who’s Denilo ?

Опубліковано: 22 липня 2023
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