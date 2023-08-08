На Львівщині пасажири автобусів сплачуватимуть лише за відстань, яку проїхали

На Львівщині в автобусах планують впровадити таку систему, щоб пасажири сплачували лише за відстань, яку проїхали.

Про це повідомив представник компанії ТОВ «Смарт-Тикет Технолоджи» Олексій Шуліка.

За цією системою пасажири валідуватимуть свої квитки при вході та виході з транспорту. Її вже протестували у Рава-Руській громаді, де пасажири розраховувалися за фіксованим тарифом.

Також для львів'ян планують інтегрувати "ЛеоКарт" для того, аби безготівкого розраховуватися за проїзд.

Завершити впровадження е-квитка на території Львівської області планують до 1 жовтня.

Раніше ми писали, що у Києві менше двох місяців тестували безготівкову оплату в маршрутці № 444. За червень компанія-перевізник заробила через валідатор 176 500 гривень.

Фото: Київпастранс