Між Польщею та Україною відновлять залізничний маршрут, який закрили 13 років тому

Польський залізничний перевізник SKPL Cargo планує запустити рейси за маршрутом від Сянока до прикордонного міста Крощенко і далі до Хирова в Україні.

Про це компанія SKPL повідомила Управління залізничного транспорту Польщі, пише Rynek Kolejowy.

Перевізник повідомляє про готовність запустити 3 щоденні пари транскордонних поїздів Сянок – Хиров – Сянок у період з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували в 2010 році. Потім їх призупинили Przewozy Regionalne, які не могли впоратися з контрабандистами, пише видання.