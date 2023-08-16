Між Польщею та Україною відновлять залізничний маршрут, який закрили 13 років тому

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Марія Іващук
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Польський залізничний перевізник SKPL Cargo планує запустити рейси за маршрутом від Сянока до прикордонного міста Крощенко і далі до Хирова в Україні.

Про це компанія SKPL повідомила Управління залізничного транспорту Польщі, пише Rynek Kolejowy.

Перевізник повідомляє про готовність запустити 3 щоденні пари транскордонних поїздів Сянок – Хиров – Сянок у період з 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували в 2010 році. Потім їх призупинили Przewozy Regionalne, які не могли впоратися з контрабандистами, пише видання.

Наразі SKPL Cargo курсує на залізничній лінії №108 від Сянока до станції Устрики Долішні, що неподалік кордону з Україною.

Раніше компанія отримала дозвіл на виконання рейсів між Варшавою та Рава-Руською, які планують запустити 24 серпня.

Опубліковано: 16 серпня 2023
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