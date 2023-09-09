Першу чергу Національного військового меморіального кладовища планують відкрити до кінця року

Будівництво Національного військового меморіального кладовища відбуватиметься в кілька етапів. Першу чергу планують ввести в експлуатацію до кінця 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві у справі ветеранів.

У першій черзі заплановано побудувати сектор традиційних поховань, колумбарій, площу, де буде відбуватися прощання з Воїнами, і необхідні споруди для організації поховань.

Наразі для визначення генерального проектувальника вже оголошено відкритий тендер. Кладовище розташовуватиметься в межах Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області на території вздовж автомобільної дороги М05 “Київ – Одеса”. Земельна ділянка перебуває в державній власності та має загальну площу понад 200 гектарів.

Раніше ми писали, що під Києвом до 30 липня 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Фото: Київська міська рада