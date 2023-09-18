Під Києвом відкриють музей старовинних автомобілів: коли та де

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Ірина Маймур
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Під Києвом планують відкрити великий технічний музей ХХ сторіччя.

Його будівництво вже стартувало, повідомляє AUTO-Consulting.

Створення музею ініціював колекціонер ретротехніки і старовинних автівок Андрій Ахтирський. Простір розміщуватиметься в Золочівській громаді Бориспільського району.

Наразі триває будівництво декількох корпусів майбутнього музею. Там будуть представлені не лише автівки з колекції Андрія Ахтирського, а і працюватимуть інсталяційні зони.

Відкрити музейний простір планують у 2026 році.

Фото: Алла Гичка/ Ранок у великому місті

Опубліковано: 18 вересня 2023
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