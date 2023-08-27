У Києві відкрився Музей українського грамзапису. Там зберігають унікальні платівки

У Києві відкрили Музей українського грамзапису. У ньому зберігають раритетні платівки з українською музикою та колекцію програвачів.

Про це пише Вечірній Київ.

Зараз у фондах музею близько 400 експонатів – від перших записів української музики, зроблених у Лондоні у 1899 році, до платівок з українськими піснями, що видавалися на радянській фірмі «Мелодія» та найновішого вітчизняного вінілу сучасних виконавців, виданого у наші дні.

Також музей збирає колекцію нецифрових технічних засобів відтворення – патефонів, грамофонів, програвачів, частина з яких вже відреставрована.

Колекцію планують поповнювати, у планах музейників – культурологічні розвідки та спеціалізовані музичні експедиції.

Заклад розмістили у приміщенні культурно-мистецького комплексу «Співоче поле». Ідеолог створення музею та його керівник – київський музикант та діджей, активний учасник київської «індепендент»-сцени 1990-х Іван Москаленко (Dj Derbastler).

Адреса: вулиця Лаврська, 41

Години роботи: субота та неділя, 12.00 – 18.00.

Фото: Сергій Бакшеєв, КМДА