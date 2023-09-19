КМДА оголосила тендер на облаштування нової фотозони за 640 тисяч гривень (оновлено)

Київський центр розвитку туризму КМДА замовив фотозону з 3D-логотипом у вигляді логотипа міста та архангела Михаїла за 640 000 гривень.

Про це йдеться в тендері на сайті Prozorro.

Зазначається, що конструкція буде виконана з нержавіючої харчової сталі та складатиметься із дзеркальних літер "Kyiv" на гранітній основі. Попереду літер буде зображений логотип «Київ – місто, де все починається».

Також до фотозони увійде скульптура символа міста – архангела Михаїла. Її хочуть покрити нітридом титану золотого кольору. Конструкція має бути стійка до вандалізму, без гострих кутів і безпечна для дітей, людей похилого віку й з інвалідністю, ідеться в описі пропозиції.

Оновлення. Депутатка Ксенія Семенова повідомила, що після публічного розголосу тендер скасували.

Раніше ми писали, що кияни вийшли на мітинг під будівлею КМДА через недостатнє фінансування армії з міського бюджету. Вони закликають міську владу спрямовувати більше грошей на армію.