Спрямовувати гроші на армію, а не на бруківку та барабани: Кияни вийшли на мітинг під КМДА

Кияни вийшли на мітинг під будівлею КМДА через недостатнє фінансування армії з міського бюджету. Вони закликають міську владу спрямовувати більше грошей на армію.

Про це пише "Хмарочос".

Містяни згадали будівництво транспортної розв’язки на Оболоні за 2 млрд гривень, перекладання бруківки на вулиці Богдана Хмельницького, ремонт стадіонів, купівлю барабанів для бомбосховищ. Вони закликають владу використовувати податки киян для Збройних сил України.

Повідомляється, що Київ цього року виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень. Водночас доходи бюджету столиці на цей рік запланували в сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд. Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї виділили 23 млрд грн. Це – 35% від усіх видатків міського бюджету. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19% бюджету міста. На соціальний захист – 6,5 млрд грн (10%), охорону здоров’я – 6,1 млрд грн (9%), ЖКГ – 5 млрд грн (8% ), культуру і мистецтво – 1,4 млрд грн (2%), фізичну культуру і спорт – 1,2 млрд грн (2%).

Фото: Валентин Десятник, Юлія Черешня