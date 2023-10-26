Для Києва розроблять мапу провайдерів, що надаватимуть інтернет під час знеструмлень

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Ірина Маймур
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Мінцифра й ЛУН.Місто підписали меморандум про співпрацю. Разом вони розроблять мапу провайдерів, які забезпечать киян інтернетом під час знеструмлень до 72 годин.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

На мапі українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет. А також — вибрати найближчого провайдера та подати заявку на підключення. Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень.

Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Адже чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

Найближчим часом мапа стане доступна мешканцям Києва.

Раніше ми писали, що лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет.

Фото: Unsplash/Jay Wennington

Опубліковано: 26 жовтня 2023
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