На Полтавщині планують спорудити нову вітрову електростанцію

ДТЕК готується до спорудження нової вітроелектростанції. Її планують збудувати на території Глобинської громади Полтавської області.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

ДТЕК споруджує станцію саме на Полтавщині, адже цей регіон є енергодефіцитним і потужна електростанція тут дуже потрібна, йдеться у заяві компанії.

Також зазначається, що електроенергія цієї електростанції «дасть поштовх для більш стрімкого розвитку регіону».

Раніше ми писали, що Німеччина й Україна збудують вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.