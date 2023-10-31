На Полтавщині планують спорудити нову вітрову електростанцію

ДТЕК готується до спорудження нової вітроелектростанції. Її планують збудувати на території Глобинської громади Полтавської області.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ДТЕК споруджує станцію саме на Полтавщині, адже цей регіон є енергодефіцитним і потужна електростанція тут дуже потрібна, йдеться у заяві компанії.
Також зазначається, що електроенергія цієї електростанції «дасть поштовх для більш стрімкого розвитку регіону».
Раніше ми писали, що Німеччина й Україна збудують вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.
Фото: Jan Kopřiva/Unsplash