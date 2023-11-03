Дев’ять українських фільмів отримають гранти від Netflix: список

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Ірина Маймур
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Українська кіноакадемія назвала фільми, які отримають грантову підтримку від Netflix на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів.

Головна мета програми — допомогти українським митцям, які постраждали через війну, продовжувати й розвивати свою роботу.

До участі допускалися українські художні або документальні повнометражні стрічки, які перебували на етапі виробництва або постпродакшну. У конкурсі брали участь художні фільми, а також документальні повнометражні стрічки.

Список фільмів, які отримають гранти

  • «Демони» Наталі Ворожбит;
  • «Дівія» Дмитра Грешка;
  • «Дім за склом» Тараса Дроня;
  • «Дочка» Єгора Олесова;
  • «Малевич» Дар’ї Онищенко;
  • «Мілітантропос» Аліни Горлової;
  • «Переміщені» Ольги Журби;
  • «Свято хризантем» Семена Мозгового;
  • «Ти — космос» Павла Острікова.

Роботи оцінювали один український та четверо міжнародних експертів індустрії, які не були пов’язані з проєктом.

Раніше ми писали, що з’явився новий кіноканал Prokino з виключно українським контентом.

Фото: freestocks/Unsplash

Опубліковано: 03 листопада 2023
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