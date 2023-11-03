Дев’ять українських фільмів отримають гранти від Netflix: список

Українська кіноакадемія назвала фільми, які отримають грантову підтримку від Netflix на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів.
Головна мета програми — допомогти українським митцям, які постраждали через війну, продовжувати й розвивати свою роботу.
До участі допускалися українські художні або документальні повнометражні стрічки, які перебували на етапі виробництва або постпродакшну. У конкурсі брали участь художні фільми, а також документальні повнометражні стрічки.
Список фільмів, які отримають гранти
Роботи оцінювали один український та четверо міжнародних експертів індустрії, які не були пов’язані з проєктом.
Раніше ми писали, що з’явився новий кіноканал Prokino з виключно українським контентом.
Фото: freestocks/Unsplash