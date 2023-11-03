Дев’ять українських фільмів отримають гранти від Netflix: список

Українська кіноакадемія назвала фільми, які отримають грантову підтримку від Netflix на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів.

Головна мета програми — допомогти українським митцям, які постраждали через війну, продовжувати й розвивати свою роботу.

До участі допускалися українські художні або документальні повнометражні стрічки, які перебували на етапі виробництва або постпродакшну. У конкурсі брали участь художні фільми, а також документальні повнометражні стрічки.

Список фільмів, які отримають гранти

«Демони» Наталі Ворожбит;

«Дівія» Дмитра Грешка;

«Дім за склом» Тараса Дроня;

«Дочка» Єгора Олесова;

«Малевич» Дар’ї Онищенко;

«Мілітантропос» Аліни Горлової;

«Переміщені» Ольги Журби;

«Свято хризантем» Семена Мозгового;

«Ти — космос» Павла Острікова.

Роботи оцінювали один український та четверо міжнародних експертів індустрії, які не були пов’язані з проєктом.

Раніше ми писали, що з’явився новий кіноканал Prokino з виключно українським контентом.