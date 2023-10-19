З`явився новий кіноканал Prokino з виключно українським контентом

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Валерія Гуржий
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Film.ua Group запустив новий кіноканал Prokino з виключно українським контентом.

На каналі зібраний різноманітний контент у форматі кіносеансу: від комедій та історичних драм до воєнних і молодіжних фільмів. Зокрема такі, як «Ціна правди», «Сторожова Застава», «Мирний-21», «Памфір», «Снайпер. Білий Ворон», «Щедрик», «Захар Беркут» та багато інших, в яких ви зможете побачити майстерність українських режисерів та талант українських акторів.

Кожного четверга та п'ятниці о 18:00 та 20:00 Prokino показуватиме чотири прем'єрні для кіноканалу фільми.

Зазначається, що канал не обмежується лише фільмами, а й пропонує саундтреки, трейлери українських картин у прокаті, бекстейджі та making of, вікторини, кіноогляди, звернення акторів та авторів до глядачів, промо кіноіндустрії та багато іншого.

Prokino доступний у мережах українських кабельних провайдерів та OTT-сервісів.

Фото: Unsplash\Jon Tyson

Опубліковано: 19 жовтня 2023
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