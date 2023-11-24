У Запоріжжі створили робота-сапера для ЗСУ й ДСНС: він уже працює на Херсонщині

У Запоріжжі учні «Школи робототехніки» та інженери створили робота-сапера для потреб ЗСУ і рятувальників.

Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Робота створювали для роботи в цивільному середовищі. Його мали використовувати в енергетиці або сільському господарстві. Однак повномасштабне вторгнення змусило розробників адаптувати винахід для нової роботи.

Для цього робота обладнали відеокамерами і спеціальною механічною рукою. У такий спосіб він зможе бути корисним для військових саперів для обстеження територій і рятувальників ДСНС для проведення контрольованих підривів вибухонебезпечних предметів.

Робот стане у пригоді саперу, коли йому треба пройти до того місця, де визначили, що там прилетів якийсь предмет. До того ж допоможе пройти місцевістю з розтяжками. Також він має камери, що допомагають чітко ідентифікувати предмети.

Вартість винаходу — орієнтовно 200 000 грн.

Першого робота-сапера вже отримало управління Нацполіції в Херсонській області. Наступний виріб створять для ДСНС Запоріжжя.

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Фото: скриншот з відео «5 каналу»