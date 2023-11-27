У Києві постраждав собор внаслідок потужної атаки дронів

Унаслідок масованої атаки дронами у ніч на 25 листопада пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Про це повідомили у соборі.

Російський дрон збили у Дніпровському районі неподалік собору. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі.

«Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало», — розповів Департаменту інформації УГКЦ п. Василь Букатюк, директор будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ.

Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру.

Раніше ми писали, що у ніч проти 25 листопада та вранці російські війська здійснили повітряну атаку на Київ, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed. Тоді тривога у столиці тривала 6 годин, а Сили ППО збили 71 ударний БПЛА.

Фото: Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ