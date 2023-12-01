«Сільпо» запрошує українців виконати «Щедрика» Леонтовича, щоб встановити співочий рекорд

«Сільпо» до цьогорічного Різдва запускає культурно-просвітницький проєкт «Різдзвоники». У його межах запрошують усіх гостей заспівати «Щедрика» Миколи Леонтовича.

Аби доєднатися до ініціативи, необхідно надіслати записану аудіоколядку в чат-бот . Потім усі записи об’єднають у єдину аудіоверсію, щоб встановити співочий рекорд в Україні, а напередодні Різдва «Щедрик» у виконанні сотень українців прозвучить на «Радіо Сільпо».

До того ж у межах проєкту «Сільпо» та професійні автори видавництва «Чорні Вівці» Христя Венгринюк, Євгенія Завалій і Максим Дупешко створили книгу «Вул. Різдвяна, 24». У ній йдеться про те, чому люди чекають на сходження першої зорі, звідки прибули ялинкові іграшки, як відігнати від святкового столу злих духів, що таке коляда й колядка, тощо.

Також у «Сільпо» створили колекцію стікерів «Різдзвоники» із 24 символами Різдва.

Книгу та наліпки можна буде придбати в «Сільпо» або замовити доставку до 31 січня 2024 року.

Також у «Сільпо» створили мобільний застосунок «Різдзвоники», де можна грати в ігри, анімувати стікери та сторінки книги і створювати AR-магію прямо посеред магазину. Його можна безкоштовно завантажити з Google Play або AppStore за посиланням.

Раніше ми писали, що в Яворові відкрився перший магазин «Сільпо», дизайн якого натхнений гутництвом.

Фото: «Сільпо»