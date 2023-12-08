На Софії Київській встановлять нові 100-кілограмові хрести

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Валерія Гуржий
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5 нових триметрових хрестів невдовзі встановлять на Софії Київської, які виготовили за рахунок меценатів та благодійників.

Про це повідомили у ПЦУ.

Їх вага 100 кілограмів. Вони є новими, але до них додані елементи від попередніх хрестів Святої Софії. Востаннє хрести собору повноцінно реставрувалися багато десятиліть тому.

Раніше ми писали, що у столиці збираються відреставрувати Софійський собор. На роботи планують витратити 79,4 млн гривень.

Ця інформація викликала критику у частини громадян щодо доцільності виділення великої суми коштів під час війни.

Фото: ПЦУ

Чи потрібна Софії Київській реконструкція?
Опубліковано: 08 грудня 2023
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