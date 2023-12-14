«Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже всім абонентам

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Ірина Маймур
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Оператор «Київстар» повідомив, що відновив голосовий сервіс і домашній інтернет майже для всіх абонентів.

«Голосовий сервіс підключений. Проте його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб усі мали звʼязок. І це потребує деякого часу. Мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93 %», — йдеться в повідомленні.

Наразі в компанії працюють над усуненням усіх негативних факторів після хакерської атаки. У деяких населених пунктах усе ще виникають короткочасні складнощі зі звʼязком, але їх усувають.

Натомість мобільний інтернет не вдалося відновити за заявленим планом, повідомив директор компанії Олександр Комаров. Очікувалося, що відновлювати послугу почнуть вночі 14 грудня.

«Сподіваємося, що сьогодні в другій половині дня почнемо відновлення із західної України, регіон за регіоном. Обережно почнемо відновлювати послуги мобільного інтернету», — зауважив він.

Раніше ми писали, що масовий збій у роботі провідного мобільного оператора «Київстар» був викликаний хакерською атакою на ядро мережі.

Фото: prostomob.com

Чи повернувся у вас мобільний зв'язок Київстар?
Опубліковано: 14 грудня 2023
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