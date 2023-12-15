ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України

Комітет ЮНЕСКО вніс ще 5 об’єктів культурної спадщини України до переліку цінностей, які перебувають під посиленим захистом.
Про це повідомляє Мінкульт.
Зазначається, що 14 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще 5 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.
Пам’ятки розташовані у Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях. Це:
За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар, в результаті російських атак в Україні пошкоджено чи зруйновано понад 1700 об’єктів культурної інфраструктури та більше 870 пам’яток культурної спадщини.
Раніше ми писали, що на Львівщині планують відреставрувати два храми зі списку ЮНЕСКО.
Фото: Tomáš Krompolc; UA.IGotoWorld.com; operahouse.od.ua; Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха; Чернігів стародавній