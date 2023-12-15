ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України

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Ірина Маймур
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Комітет ЮНЕСКО вніс ще 5 об’єктів культурної спадщини України до переліку цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Про це повідомляє Мінкульт.

Зазначається, що 14 грудня Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще 5 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.

Пам’ятки розташовані у Одесі, Чернігові, у Львівській та Закарпатській областях. Це:

  • дерев’яні церкви Карпатського регіону: церква Архангела Михаїла (Ужок, Закарпаття);
  • дерев’яні церкви Карпатського регіону (дерев’яна церква Св. Юра (Дрогобич, Львівщина);
  • будівля Одеського національного академічного театру опери та балету;
  • будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха;
  • Спасо-Преображенський собор Чернігова.

За словами заступниці міністра культури та інформаційної політики Анастасії Бондар, в результаті російських атак в Україні пошкоджено чи зруйновано понад 1700 об’єктів культурної інфраструктури та більше 870 пам’яток культурної спадщини.

Раніше ми писали, що на Львівщині планують відреставрувати два храми зі списку ЮНЕСКО.

Фото: Tomáš Krompolc; UA.IGotoWorld.com; operahouse.od.ua; Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха; Чернігів стародавній

Чи бачили ви наживо якусь із цих пам'яток?
Опубліковано: 15 грудня 2023
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